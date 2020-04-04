Місія: здати тест, - журналістка Комарова розповіла, як після 2 тижнів із ознаками ГРВІ намагалася протестуватися на коронавірус. ФОТО

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На гарячій лінії журналістці запропонували самій приїхати до інфекційного відділення Олександрівської лікарні. Але там виявилося, що людей без направлень не приймають.

Свій досвід Ольга Комарова описала на сайті "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

За словами Комарової, вона 16 днів поспіль має температуру 37,2 та супутні симптоми у легкій формі.

"Сімейна лікарка щодо тестів розводить руками, каже, що лише у випадку температури за 38 і задишки є можливість викликати швидку, яка може забрати у лікарню для тестування, а в них навіть експрес-тестів нема", — написала Комарова.

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Журналістка, як неодноразово закликав головний санлікар Віктор Ляшко, звернулася на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Там лікар-оператор сказав, що є 3 способи зробити тест.

-Найдовший. Звернутися в поліклініку, щоб сімейний лікар виписав направлення до інфекціоніста, і з ним приїхати в Києві або в Олександрівську, або в 4-у або 9-у лікарні.

-Звернутися в Олександрівську лікарню безпосередньо для консультації інфекціоніста.

-Самостійно зробити ПЛР у приватній клініці.

Комарова вибрала другий варіант і сама звернулася в Олександрівську клініку.

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"Жодних питань на території лікарні правоохоронці не ставили, документів не просили. На дверях відділення висить оголошення, що вхід лише для бригад швидкої допомоги, бо висока вірогідність інфікуватися. Після дзвінка вийшла медик у захисному костюмі і повідомила, що вони мене не можуть прийняти:

– Ми амбулаторно не приймаємо. Вам треба звертатися до сімейного лікаря.

– Мені сказали, що можна прийти сюди одразу і здати...

– От саме, що ні... Треба або направлення, або по швидкій.

Хоча медиків і обурило, що я прийшла "з вулиці", вони мене впустили і прийняли. Лікар глянула на рентген-знімки, які я взяла із собою.

Жодних лікарських висновків не робила. Повідомила лише, що ПЛР-тест робити не будуть, можуть хіба що експрес-тест зробити – він показав негативний результат.

Протягом 30-40 хвилин перебування на території інфекційного відділення, зранку в будній день, там не було жодної швидкої і черг. Під час прийому з вулиці зайшов чоловік, медсестра повідомила, що прийшли чотири "священники з Лаври" і про це домовлено. Про направлення від сімейного лікаря їх при мені не питали", - пише жінка.

Таким чином, здати ПЛР-тест на коронавірус журналістці так і не вдалося.

"Звичайно, можна сказати, що з легкими симптомами краще сидіти вдома і не намагатися зробити цей тест. Але хіба своєчасне попередження свого оточення про можливе інфікування не є тим фактором, який зменшив би роботу лікарям?" - запитує Комарова.

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