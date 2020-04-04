Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо. ФОТОрепортаж

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Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо. ФОТОрепортаж

Лікарі-добровольці з України надаватимуть допомогу італійцям в лікарнях регіону Марке в центрі Італії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на посольство України в Італії.

"Зустріли українських медиків-волонтерів разом з главою МЗС Італії Л.Ді.Майо і керівництвом регіону Марке, в лікарнях якого вони будуть надавати допомогу хворим коронавірусом. Дорогі італійські друзі, в цей складний момент Україна з вами!" - сказано в повідомленні.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо подякував Україні за відправку медиків.

"Щиро дякуємо Україні та її медикам за цей жест солідарності та міжнародної підтримки. Італія цього ніколи не забуде".

3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляша, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або відправлять надавати допомогу хворим коронавірусом в лікарні.

Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 01
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 02
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 03
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 04
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 05
Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 06

Українських медиків в Італії зустрів із літака глава МЗС Ді Майо 07

Коронавірус і карантин
Італія карантин українці лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+10 Виталий Пискурев
вид на жительство обеспечен.
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04.04.2020 15:01
+10 dtrscnij grsrt
Да. Італії зараз дійсно тяжко.
Особливо медикам.
Дай Бог, щоб наші повернулися живими і здоровими.
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04.04.2020 15:02
+9 Igor L
Досі не звільнений український нацгвардієць Марків, якого італійська юстиція незаконно судить за загибель італійського громадянина на Донбасі.
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04.04.2020 15:13
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