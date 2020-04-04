Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі. ФОТО

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У суботу, 4 квітня, близько 40 українців вирушили на поромі з турецького порту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук генконсульства України в Стамбулі.

"Поромом Карасу-Чорноморськ повертаються на батьківщину близько 40 громадян України. В умовах закриття авіапростору, сполучення між містами і посилення заходів безпеки ця логістична можливість повернення в Україну з Туреччини є єдиною", - йдеться в повідомленні.

Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі 01

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Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі 02
Близько 40 українців повертаються з Туреччини на поромі, - генконсульство в Стамбулі 03
Фото: facebook.com/CGUinIstanbul

Нагадаємо, з 28 березня у зв'язку з поширенням коронавірусу Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном із проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину у країні перебування.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора; переміщатися групою з понад двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової потреби.

Коронавірус і карантин
карантин консульство Стамбул Туреччина евакуація COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 KAISERWALD
Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле - Цензор.НЕТ 6213
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04.04.2020 22:29
+4 wake up-UA
Цих на обсервацію. А за вчорашню добу 7 тис громадян, які перетнули кордон України, просто по домівках... Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле - Цензор.НЕТ 5632
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04.04.2020 22:24
+1 Greta Kinuo
Около 40 украинцев возвращаются из Турции на пароме, - генконсульство в Стамбуле - Цензор.НЕТ 1315
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04.04.2020 22:23
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