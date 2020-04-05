На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження. ІНФОГРАФІКА

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У столиці діятимуть нові протиепідемічні обмеження. Зокрема, вони торкнуться правил в'їзду до Києва і правил роботи.

Відповідні зміни зафіксовано в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені Постановою уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обежень можуть здаватися незручними, та зараз йдеться про здоров'я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними", – пояснив керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Микола Поворозник.

Зокрема, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування та продовольчої торгівлі, зокрема в магазинах на автозаправках, та запроваджені обмежувальні заходи для населення.

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Також водії і пасажири транспортних засобів будуть проходити обов'язкову термометрію на в'їзді на територію Києва на контрольно-пропускному пункті.

Також не допускається в'їзд на територію Києва громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків їх направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію.

Громадянам, які мають бути на самоізоляції чи обсервації, заборонили самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації, зокрема виїжджати з Києва.

Крім того, термометрію мають щодня проводити працівникам закладів громадського харчування і продовольчої торгівлі: перед початком робочої зміни і після завершення. У разі високої температури таких працівників заборонено допускати до роботи.

Розпорядженням установлено особливий порядок проведення профілактичних та протиепідемічних заходів для закладів освіти і гуртожитків закладів освіти, для транспортних підприємств, для закладів торгівлі господарчими товарами (засобами гігієни) - незалежно від їхнього підпорядкування і форми власності. А також для працівників підприємств із обслуговування житлового фонду, підприємств, установ та організацій, для яких неможливо перейти на дистанційний режим роботи, для тимчасових споруд (малих архітектурних форм), у яких здійснюється торгівля продовольчими та/або непродовольчими товарами без приготування та/або споживання їжі та напоїв.

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Документом також тимчасово припинена діяльність деяких суб'єктів господарювання.





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