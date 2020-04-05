Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація. КАРТА

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Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, з 6 квітня вводиться обмеження відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, зокрема на острові Хортиця.

Про це йдеться в офіційній заяві адміністрації Національного заповідника "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 6 квітня, людям, які не будуть дотримуватися правил, вже загрожують штрафи в розмірі від 17 000 до 34 000 грн., а посадовим особам - від 34 000 до 170 000 грн.

"Згідно з рішенням обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (протокол №2), силами поліції та Національної гвардії України вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг (крім мешканців, та працівників установ, що розташовані на о. Хортиця).

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Звертаємося до усіх мешканців та працівників установ: мати при собі документ, що засвідчує ваше проживання або роботу в межах острову Хортиця. Рідним та близьким, що відвідують родичів, які мешкають на Хортиці, просимо повідомляти працівникам

Поліції/Національної гвардії прізвище та адресу, які будуть перевірятись у відповідності до даних квартальних комітетів", - йдеться в повідомленні.