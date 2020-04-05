Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація. КАРТА

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Відповідно до постанови Кабінету міністрів України, з 6 квітня вводиться обмеження відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, зокрема на острові Хортиця.

Про це йдеться в офіційній заяві адміністрації Національного заповідника "Хортиця", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 6 квітня, людям, які не будуть дотримуватися правил, вже загрожують штрафи в розмірі від 17 000 до 34 000 грн., а посадовим особам - від 34 000 до 170 000 грн.

"Згідно з рішенням обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (протокол №2), силами поліції та Національної гвардії України вводиться обмеження на з’їзд автотранспорту з основних транзитних доріг (крім мешканців, та працівників установ, що розташовані на о. Хортиця).

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Звертаємося до усіх мешканців та працівників установ: мати при собі документ, що засвідчує ваше проживання або роботу в межах острову Хортиця. Рідним та близьким, що відвідують родичів, які мешкають на Хортиці, просимо повідомляти працівникам
Поліції/Національної гвардії прізвище та адресу, які будуть перевірятись у відповідності до даних квартальних комітетів", - йдеться в повідомленні.

Острів Хортиця буде закрито для відвідувачів із 6 квітня, - адміністрація 01

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Топ коментарі
+3 Vadym Tsyrkalyuk
в каком законе есть термин прибрежная зона, где определены границы парков и скверов - не каждая территория с деревьями сквер, что значит маска - карнавальная и маска сварщика? если как средство защиты то они должны соответствовать стандартам и самому их изготавливать нельзя
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05.04.2020 01:44
+2 Vadym Tsyrkalyuk
что такое "зона отдыха" в других и этом законе это описано? а без этого это просто будет беспредел, когда мент сам решает по своему разумению...
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05.04.2020 01:51
+1 Игорь Монахов








Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea



А прикиньте, все введенные из-за пандемии ограничения не отменят? А вдруг все идет по какому-то Оруеловскому плану и это новый мировой порядок? Тут вот один американский сенатор заявил о необходимости создания временного мирового правительства на период пандемии... Временного?
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05.04.2020 01:49
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