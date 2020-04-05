Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро. ФОТОрепортаж

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Прикордонники Одеського загону спільно із співробітниками митниці попередили спробу вивезення з України партії засобів дезінфекції через морський пункт пропуску "Чорноморськ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеського прикордонного загону ДПСУ на своїй сторінці в фейсбуці.

"Зважаючи на аналіз та оцінки ризиків, правоохоронцями викрито факт переміщення антисептиків у вантажному транспортному засобі, які мали доправитись до Азербайджану. Під час проведення спільного огляду у вантажівці виявлено 4000 літрів та 300 000 таблетованих дезінфікуючих засобів. Наразі тривають заходи перевірки, а зразки антисептиків відібрані для проведення незалежної експертизи.

Ці засоби є вкрай необхідними для нашої держави під час пандемії. Загальна вартість вказаних засобів становить близько 30 000 євро".

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