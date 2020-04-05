"Не всі кияни усвідомили реальність загрози": Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину. ФОТОрепортаж

11031

У Києві дотримання заходів карантину контролюють міські комунальні служби спільно з муніципальною вартою і співробітниками правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"Не всі кияни усвідомили реальність загрози своєму життю та життю рідних і близьких, і знехтували попередженням. Саме тому ми посилюємо заходи безпеки із залученням правоохоронців. Уже перше патрулювання показало, що містяни із розумінням ставляться до таких заходів і готові виконувати умови карантину", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, було перевірено парки, сквери столиці, спортивні та дитячі майданчики в усіх районах. Зафіксовано низку порушень, за результатами комунальники склали перші протоколи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

"У нас є чітке завдання не допустити поширення епідемії у столиці, а це можливо лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Кияни мають зрозуміти, що карантин – це не канікули, і наразі не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи – поки що попереджувальний захід, із понеділка карантин входить у більш жорстку фазу", - йдеться в повідомленні.











Як повідомлялося, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову №255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів у п'ятницю, які почнуть діяти з 6 квітня. Зокрема, посилюються карантинні заходи, в т.ч. заборона на перебування в громадських місцях без респіратора або маски, на переміщення групами більше двох, крім необхідності супроводжувати дітей, заборона на перебування в громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу батьків.