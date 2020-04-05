"Не всі кияни усвідомили реальність загрози": Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину. ФОТОрепортаж

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У Києві дотримання заходів карантину контролюють міські комунальні служби спільно з муніципальною вартою і співробітниками правоохоронних органів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міськдержадміністрації.

"Не всі кияни усвідомили реальність загрози своєму життю та життю рідних і близьких, і знехтували попередженням. Саме тому ми посилюємо заходи безпеки із залученням правоохоронців. Уже перше патрулювання показало, що містяни із розумінням ставляться до таких заходів і готові виконувати умови карантину", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, було перевірено парки, сквери столиці, спортивні та дитячі майданчики в усіх районах. Зафіксовано низку порушень, за результатами комунальники склали перші протоколи. 

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"У нас є чітке завдання не допустити поширення епідемії у столиці, а це можливо лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Кияни мають зрозуміти, що карантин – це не канікули, і наразі не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи – поки що попереджувальний захід, із понеділка карантин входить у більш жорстку фазу", - йдеться в повідомленні.

Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 01
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 02
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 03
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 04
Не всі кияни усвідомили реальність загрози: Комунальні служби з правоохоронцями контролюють у Києві дотримання карантину 05

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів оприлюднив постанову №255 від 2 квітня про посилення карантинних заходів у п'ятницю, які почнуть діяти з 6 квітня. Зокрема, посилюються карантинні заходи, в т.ч. заборона на перебування в громадських місцях без респіратора або маски, на переміщення групами більше двох, крім необхідності супроводжувати дітей, заборона на перебування в громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу батьків.

Коронавірус і карантин
карантин КМДА Київ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+34 Alexey Chernyavsky
Главное , чтобы ломбарды работали.
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05.04.2020 10:41
+23 cloud2009 26ea8082
"Не все киевляне осознали реальность угрозы": Коммунальные службы с правоохранителями контролируют в Киеве соблюдение карантина - Цензор.НЕТ 4175
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05.04.2020 11:00
+22 cloud2009 26ea8082
в парках и скверах минимальная вероятность заразится....
Идиоты....
Дрессируют людей как мартышек...
Приучают к покорности в выполнении любых приказов....
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05.04.2020 10:42
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