10 тис. захисних костюмів від Порошенка відправлені до лікарень Чернівців, Тернополя, Києва та Вінниці. ФОТОрепортаж

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10 тисяч спеціальних захисних костюмів, які були доставлені з Китаю коштом корпорації РОШЕН та Фонду Порошенка, відправлені в лікарні Чернівців, Тернопільської області, Києва та Вінниці. Протягом найближчого тижня у Порошенка планують доставити такі костюми в інші області України.

Про це п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" розповів у відкритому партійному офісі, звідки почав свій шлях Україною цей критично важливий для лікарів вантаж, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Україна зараз опинилася перед надзвичайно серйозними викликами. На додаток до російської агресії – ще епідемія коронавірусу і серйозні економічні труднощі. Так само, як ми в 2014-2015 роках об’єдналися і давали відсіч російській агресії зусиллями добровольців, волонтерів, простих громадян. Так само, як тоді ми збирали бронежилети, розгрузки, найбільш необхідне в роздягнутій, роззброєній і майже знищеній українській армії. Так само зараз ми маємо захистити наших лікарів, бо саме вони зараз на передньому фронті боротьби з коронавірусом", – наголосив Порошенко.

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"Вони мають бути одягнені в захисні костюми, мати якісні маски, якісні противірусні окуляри, бахіли, рукавички, мати головне обладнання і ліки для того, щоб рятувати українців", – перерахував Петро Порошенко.

Він показав демонстраційний костюм – саме такий, який необхідний для багаточасової зміни медперсоналу в інфекційних відділеннях.

"Він стерильний, найвищого рівня захисту, перша партія 10 тисяч штук прибула літаком із Китаю", – повідомив Порошенко.

Він вкотре нагадав, що на світовому ринку зараз є величезний ажіотаж навколо медзасобів. Країни намагаються перехопити контракти одна в одної. "І фактично там, де ми замовили 70 тисяч, зараз завод намагається зірвати нам контракт, бо приїхали росіяни з валізами грошей і намагаються перехопити наш контракт. Але ми точно поставимо в Україну необхідну кількість захисних костюмів", – наголосив Порошенко.

"Сьогодні вже костюми пішли в найбільш уражені регіони України. Це Чернівці і Тернопіль. Частина залишиться в Києві, частина поїде у Вінницю. І врешті-решт протягом тижня ми зробимо, щоб в кожному обласному центрі лікарі мали чим захищатися. Лише за цих умов вони зможуть надавати якісну медичну допомогу українцям", – повідомив Петро Порошенко.