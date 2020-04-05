На Луганщині збито російський безпілотник "Застава" вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

23315 154

Сьогодні, 5 квітня, завдяки вмілим діям одного з підрозділів, який тримає оборону на Світлодарському напрямку, було збито безпілотний літальний апарат "Застава" Bird Eye 400.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 01

"Цей БПЛА з 2012 року виробляється у Російській Федерації. Його вартість становить близько двох мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 02
На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 03

Дивіться також: Українські воїни на Донбасі знищили ворожий безпілотник, який скидає гранати, - Міноборони. ФОТО

Безпілотник передано відповідним фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення даних із носіїв інформації.

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 04

На Луганщині збито російський безпілотник Застава вартістю 2 млн дол., - пресцентр ОС 05

Читайте також: Найманці РФ ведуть повітряну розвідку, використовуючи безпілотники СММ ОБСЄ для прикриття, - пресцентр ОС

Операція Об'єднаних сил
армія РФ безпілотник Луганщина
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+64 Сергей Толмачев 4a48867f
Слава Украине!!! Смерть ворогам
показати весь коментар
05.04.2020 20:27
+52 Арен Гаспарян f57f273e
За что тут платить 2млн $?!Что-то наши журналисты перегнули палку.
показати весь коментар
05.04.2020 20:28
+42 Andy Fisher 67a9edc7
2 лимона зеленых он стоит исключительно для лаптеногих пенсов! а тимченки-ротенберги тупо покупают их на Али за пару штук баксов, клеют бирку Уралвагонзавода и сдают государству за два лимона На Луганщине сбит российский беспилотник "Застава", стоимостью 2 млн долл., - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3662
показати весь коментар
05.04.2020 20:42
Дивитись коментарі