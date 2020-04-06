Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на в'їздах до Кропивницького, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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На в'їздах до Кропивницького встановили шість контрольно-пропускних пунктів. На КПП будуть працювати поліцейські, рятувальники і представники санепідслужби.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Блокпости встановили на Знам'янському, Криворізькому, Бобринецькому, Рівненському, Маловисківському та Олександрівському напрямках.

"Чергові групи проводитимуть температурний скринінг водіїв і пасажирів, контролюватимуть дотримання водіями правил перевезення пасажирів під час карантину, у разі необхідності – здійснюватимуть санітарну обробку транспорту, направлятимуть людей з ознаками ГРВІ на обстеження до тимчасових пунктів прийому та медичного сортування хворих на коронавірусну хворобу і проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо правил безпеки під час епідемії", - зазначили в ДСНС.

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Фото: kr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.