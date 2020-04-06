Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на в'їздах до Кропивницького, - ДСНС. ФОТОрепортаж

3699 25

На в'їздах до Кропивницького встановили шість контрольно-пропускних пунктів. На КПП будуть працювати поліцейські, рятувальники і представники санепідслужби.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Блокпости встановили на Знам'янському, Криворізькому, Бобринецькому, Рівненському, Маловисківському та Олександрівському напрямках.

"Чергові групи проводитимуть температурний скринінг водіїв і пасажирів, контролюватимуть дотримання водіями правил перевезення пасажирів під час карантину, у разі необхідності – здійснюватимуть санітарну обробку транспорту, направлятимуть людей з ознаками ГРВІ на обстеження до тимчасових пунктів прийому та медичного сортування хворих на коронавірусну хворобу і проводитимуть роз’яснювальну роботу щодо правил безпеки під час епідемії", - зазначили в ДСНС.

Також читайте: МОЗ просить заклади громадського харчування зробити розмітку, щоб люди, які очікують замовлення, не створювали натовпу

Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 01
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 02
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 03
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 04

Також читайте: Українські асоціації планують виробляти апарати ШВЛ і проситимуть уряд проводити сертифікацію швидко, - Рубін

Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 05
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 06
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 07
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 08

Читайте: Протокол лікування Covid-19 буде доповнено переліком нових ліків, - глава МОЗ Степанов

Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 09
Шість блокпостів для перевірки температури приїжджим встановили на вїздах до Кропивницького, - ДСНС 10
Фото: kr.dsns.gov.ua

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, на вечір 5 квітня підтверджено 1308 випадків COVID-19 в Україні, 37 осіб померли, 28 - одужали.

6 квітня в Україні посилять обмеження, щоб запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Заходи діятимуть до 24 квітня. Зокрема, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора; переміщатися групою з більш ніж двох людей, крім випадків службової необхідності і супроводу дітей; перебувати в громадських місцях дітям до 14 років без супроводу дорослих; відвідувати парки та інші зони відпочинку, крім вигулу собак у супроводі однієї людини і в разі службової необхідності.

Коронавірус і карантин
карантин Кропивницький блокпост ДСНС COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10 Igor L
Намети поставлені з порушеннями вимог безпеки, якщо машина з'їде з дороги і в'їде в намет, там всі загинуть, тому навколо намету мають стояти бетонні блоки які можуть зупинити навантажену вантажівку в разі відмови гальм! І чому ставлять якісь намети? Де нормальні вагончики підключені до електромережі та води, де біотуалети? Правоохоронці, рятувальники та епідеміологи де мають відпочивати, мити руки, оглядати хворих, надавати медичну допомогу? Чому знову все роблять через жопу?
показати весь коментар
06.04.2020 00:06
+6 Igor L
Якщо немає можливості ефективно боротись з вірусом і забезпечити нормальні умови для працівників, то для чого ця ідіотська імітація? Хто буде ефективно працювати в таких жахливих умовах?
показати весь коментар
06.04.2020 00:14
+5 XENOmorph X e9763c3a
Пройде епідемія,на це все спишуть величезні кошти,вже списують.
показати весь коментар
06.04.2020 00:03
Дивитись коментарі