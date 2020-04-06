"Міністру ДНР" заочно повідомили про підозру в організації перевезення озброєння найманців РФ на Донбасі, - СБУ. ФОТО

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Так званому "міністру транспорту" терористичної організації "ДНР" за матеріалами Служби безпеки України заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними слідства, мешканець тимчасово окупованої Ясинуватої, який раніше очолював місцеве локомотивне депо, у 2014 році приєднався до незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань призначили його керівником залізниці на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Перебуваючи на "посаді", підозрюваний займався організацією перевезень учасників бандформувань, їхньої техніки та озброєння для участі у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Також він активно сприяв представникам терористичної організації у створенні псевдодержавних установ.

З 2018 року зловмисник обіймає посаду так званого керівника "міністерства транспорту ДНР". Наразі так званому міністру слідчими СБУ заочно повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Зловмисника оголошено у розшук.

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