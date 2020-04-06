Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція. ФОТО

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У Тернополі чоловіка, який повернувся з-за кордону, рідні не пустили додому. Житель обласного центру приїхав з Польщі із заробітків. Згідно з правилами, встановленими на час карантину, хотів самоізолюватися, проте його додому не пустила дружина.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Тернопільської області.

Чоловік залишився ночувати на вулиці, а наступного дня звернувся по допомогу до правоохоронців.

Працівники поліції направили чоловіка в один з медичних закладів, призначених для таких громадян, які не мають де пройти самоізоляцію після повернення на територію України.

Там він перебуватиме на обсервації 14 днів.

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Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція 01
Мешканка Тернополя через карантин не пустила додому чоловіка, який повернувся з Польщі, - Нацполіція 02

Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція Тернопіль COVID-19 обсервація коронавірус
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Топ коментарі
+39 Nikos KGB
видно бабла не привез!)))
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06.04.2020 14:21
+33 Шрек Баблокат
Тернополянка из-за карантина не пустила домой мужа, вернувшегося из Польши, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5414
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06.04.2020 14:24
+23 Scorpman Y
а скорее - она с соседом неплохо время проволит.. А тут муж приперся..!
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06.04.2020 14:25
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