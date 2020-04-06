10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро. ФОТО ДНЯ

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Все, що робить влада, - доводить до абсурду будь-яку ідею.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написала медик Майдану і волонтерка Ірина Солошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Все, що робить влада - доводить до абсурду будь-яку ідею. 10 правоохоронців, які особисто порушуючи карантинні заходи, ганяють хлопа в прохолодній воді Дніпра - це іллюстрація доведення до абсурду деректив. Ціну цього "затримання" порахуйте самі. Все це нашим коштом", - розповіла Солошенко, опублікувавши відповідне фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Упродовж вихідних поліція Львівщини склала 128 адмінпротоколів за порушення правил карантину. ФОТОрепортаж10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро 01
10 поліцейських затримують чоловіка, який переплив Дніпро 02

Нагадаємо, в Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися  закритого на карантин Гідропарку: "Ви можете відійти, а то я маску збираюся зняти?".

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Коронавірус і карантин
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