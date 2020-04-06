У центрі Києва вандали зіпсували виставку музею Революції Гідності. ФОТОрепортаж

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На Майдані Незалежності в Києві невідомі зіпсували виставку "Століття нескорених", присвячену боротьбі українців за свободу і гідність в різні історичні періоди.

Про це повідомила пресслужба Національного музею Революції Гідності, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, 6 квітня, зіпсовано нашу виставку "Століття нескорених" на майдані Незалежності. Вона присвячена боротьбі українців за свободу і гідність у різні історичні періоди. Невідомі розтрощили кілька плакатів, які розповідають про революційні події. У проєкті використано світлини з архіву Музею, Центру досліджень визвольного руху та з відкритих джерел", - повідомили в музеї.

Там зазначили, в нинішній час обмежень в громадських місцях, парках, на дитячих майданчиках і контролю за їх виконанням, правоохоронці безпорадні перед вандалізмом у центрі Києва. Зазначається, що музей підготував заяву в поліцію.

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