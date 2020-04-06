Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР. ФОТО

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Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинули дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Близько 10 години ранку 6 квітня 2020 року в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від травм загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлений до лікарні.

Розпочато досудове розслідування по ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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