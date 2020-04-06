Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР. ФОТО

4330 22

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань почали досудове розслідування за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якої загинули дві людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Близько 10 години ранку 6 квітня 2020 року в одному із сіл Волинської області, працівник місцевого відділу поліції ГУ Нацполіції у Волинській області, перебуваючи за кермом автомобіля BMW, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя та врізався у дерево. Унаслідок ДТП правоохоронець та пасажир від  травм загинули на місці події. Лейтенант поліції, який перебував на задньому сидінні автомобіля, доставлений до лікарні.

Розпочато досудове розслідування по ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Також дивіться: Двоє 19-річних поліцейських Ігор Цюпка та Юрій Савка насмерть розбилися на мотоциклі у Львівській області. ФОТОрепортаж (оновлено)

Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР 01
Поліцейський і його пасажир загинули в ДТП на Волині, - ДБР 02

ДТП
Волинь ДТП Нацполіція ДБР
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8 Сергей Андрейчев
Осторожнее надо,без ментов останемся. Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР - Цензор.НЕТ 6879
показати весь коментар
06.04.2020 17:28
+6 Alexandr Zabarzin
Титушки Авакава после долгих часов погони задержали купающегося злостного преступника.
Полицейский и его пассажир погибли в ДТП на Волыни, - ГБР - Цензор.НЕТ 2325
показати весь коментар
06.04.2020 17:25
+5 bruevich #
Та пипец. Скоро так полицейских не останется. Кого они набирают. Одних наркоманов?
показати весь коментар
06.04.2020 17:45
Дивитись коментарі