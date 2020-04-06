Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП. ФОТОрепортаж

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Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр знешкодили дрон противника, який намагався скинути боєприпас на взводний опорний пункт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук 93-ї ОМБр.

"До звичайного китайського квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи додали механізм скидання саморобної вибухівки. Кустарний снаряд був невеликий, начинений дрібними уламками, здатними завдавати важких поранень.

Коли ввечері цей квадрокоптер на малій висоті завис над нашим ВОПом, холодноярці швидко помітили і підбили його автоматною чергою", - сказано в повідомленні.

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За даними, які вдалося зчитати з дрона, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року. Але у зв'язку з його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрона на "ударний".

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