Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП. ФОТОрепортаж

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Піхотинці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр знешкодили дрон противника, який намагався скинути боєприпас на взводний опорний пункт.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук 93-ї ОМБр.

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 01

"До звичайного китайського квадрокоптера DJI Mavic Pro терористи додали механізм скидання саморобної вибухівки. Кустарний снаряд був невеликий, начинений дрібними уламками, здатними завдавати важких поранень.

Коли ввечері цей квадрокоптер на малій висоті завис над нашим ВОПом, холодноярці швидко помітили і підбили його автоматною чергою", - сказано в повідомленні.

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 02

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Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 03

За даними, які вдалося зчитати з дрона, він використовувався російськими окупантами з грудня 2017 року. Але у зв'язку з його моральним старінням терористи, вочевидь, вирішили переобладнати його з розвідувального дрона на "ударний".

Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 04

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Бійці 93-ї ОМБРр збили ворожий дрон, який намагався скинути вибухівку на ВОП 05

Операція Об'єднаних сил
безпілотник Донбас 93 окрема механізована бригада дрони
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Топ коментарі
+32 Mr__Pitkin
пора ебашить русню нашими дронами
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06.04.2020 21:57
+9 Anastasia Sergeeva
Россия вовсе не причем.
Вопрос.
Как может территория, не имеющая ни денежной единицы, ни банковской системы, ни поездов, ни даже почты купить (ага Бойцы 93-й ОМБРр сбили вражеский дрон, пытавшийся сбросить взрывчатку на ВОП - Цензор.НЕТ 3405 ) хоть ржавый гвоздь за рубежом?
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06.04.2020 22:10
+6 Roman Ivanovich
Слава Героям України!!!
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06.04.2020 22:22
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