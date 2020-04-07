Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка з'явилася в окупованому Донецьку. ФОТО

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У магазинах окупованого Донецька з'явилася горілка під назвою "Лідер", на якій зображений ліквідований у серпні 2018 року ватажок терористів "ДНР" Олександр Захарченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

На етикетці літрової пляшки вказано, що горілку випускає "Другий лікеро-горілчаний завод" в окупованому Донецьку. Сам терорист зображений у формі з медалями і кашкеті в оточенні прапорів РФ і "ДНР". Назвали напій "Лідер"

Горілка із зображенням ліквідованого терориста Захарченка зявилася в окупованому Донецьку 01

Нагадаємо, Захарченко був підірваний у кафе "Сепар" у Донецьку 31 серпня 2018 року.

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