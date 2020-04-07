Чоловік влаштував стрілянину з рушниці і поранив чотирьох поліцейських на Вінниччині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

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Увечері 6 квітня в Шаргороді бійці спецпідрозділу КОРД затримали озброєного рушницею і пістолетом правопорушника, який після погроз розправою своєму сусідові, закрився у власному будинку. Коли на виклик прибули поліцейські, він почав стріляти в їхній бік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

До поліції надійшло повідомлення від 32-річного місцевого жителя про те, що під час конфлікту його сусід поводився неадекватно, розмахував зброєю та погрожував її застосувати.

52-річний правопорушник відмовився спілкуватися з працівниками поліції, а потім вийшовши на вулицю, здійснив кілька пострілів з рушниці вгору, погрожуючи розправою поліцейським. Чоловік поводився неадекватно, на прохання поліцейських заспокоїтися та віддати зброю – не реагував, після чого зачинився у будинку, де був його літній батько.

Розуміючи, що зловмисник може завдати шкоди пенсіонеру та оточуючим, керівництво обласного главку поліції ухвалило рішення про введення спецоперації із затримання озброєного зловмисника із залученням бійців спецпідрозділу КОРД.

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Під час штурму будинку зловмисник почав стріляти з рушниці та пістолета по спецпризначенцях, у результаті чого четверо поліцейських зазнали поранень. Поки одні бійці спецпідрозділу відволікли увагу зловмисника розбиттям вікна у будинку, інші вибили двері та затримали озброєного правопорушника. У нього вилучили мисливську рушницю та пістолет.

Загрози життю поранених поліцейських немає. Вилучена зброя направлена на експертизу. Її походження буде встановлено в ході досудового розслідування.

Правопорушник під час затримання зазнав поранення. Зараз він під охороною поліції в лікарні.

Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 348 ККУ (посягання на життя працівника правоохоронного органу). За такі правопорушення передбачено покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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