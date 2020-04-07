Поліція розшукує двох підлітків, які втекли з Харківської дитячої інфекційної лікарні. ФОТО
Поліцією міста Харкова встановлюється місцеперебування 15-річного Дениса Цуканова та 13-річного Максима Кучеренка, які ввечері 6 квітня самовільно залишили Харківську дитячу інфекційну лікарню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.
Прикмети Максима: на вигляд 14-15 років, середнього зросту, волосся русяве, коротке, очі темно-зелені.
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Прикмети Дениса: на вигляд 14-17 років, зріст приблизно 165 см, худорлявої статури, волосся світле, світлі очі.