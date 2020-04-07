Троє жителів Дніпропетровщини, серед яких колишній поліцейський, торгували зброєю і боєприпасами, - СБУ. ФОТОрепортаж

2283

Служба безпеки України блокувала в Дніпропетровській області діяльність організованого угруповання, яке спеціалізувалося на незаконному збуті військових засобів ураження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Троє мешканців регіону, серед яких один колишній поліцейський, організували нелегальний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів. Засоби ураження вони переховували у власних помешканнях. Своїх клієнтів фігуранти підшукували через особисті зв'язки, зокрема у кримінальних колах.

У межах контролю за вчиненням злочину оперативники спецслужби задокументували факт протиправної реалізації зловмисниками 3 гранат Ф-1.

Правоохоронці затримали одного з учасників угруповання відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у Нікопольському районі при спробі збуту автомата Калашникова.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція і СБУ блокували канал поставки зброї і боєприпасів із зони ООС у столицю. ФОТОрепортаж

Під час обшуків у помешканнях фігурантів співробітники СБУ вилучили 3 гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, декілька рушниць та пістолетів і майже 11 тисяч набоїв різного калібру. Також виявлено комп'ютерну техніку і засоби мобільного зв'язку із доказами незаконної діяльності та гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом. Вилучені засоби ураження направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, носіння, виготовлення або збут зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до оборудок із військовими засобами ураження. Перевіряється інформація про нелегальне переправлення виявленої зброї та боєприпасів з району проведення операції Об'єднаних сил.















