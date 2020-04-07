Терористи обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна", постраждалих немає. ФОТОрепортаж

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На Донбасі російські терористи цілеспрямовано обстріляли автомобіль із журналістами телеканалу "Україна".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці кореспондент каналу Олександр Махов.

Він зазначив: "Цілеспрямовано цілили саме в автомобіль. Так як обстріл відбувся саме в той момент, коли машина зупинилась у спеціальному місці неподалік позиції. Автомобіль цивільний, брендований.

Окупанти скинули снаряд з безпілотника, який впав за метр від автомобіля телеканалу. Снаряд розлетівся на кілька дрібних осколків. Осколок пробив наскрізь бокове скло автомобіля. Кілька інших осколків влучили в кузов.

У салоні перебував я, оператор, водій та пресофіцерка бригади, яка супроводжувала знімальну групу. На щастя, ніхто не постраждав. Всі ми одразу укрилися в бліндажі.

Армійці кажуть, що останніми днями противник часто проводить аеророзвідку з безпілотників".

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