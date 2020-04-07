ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин. ФОТОрепортаж

16641 124

Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", почала процес поставки Міністерству оборони 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", машини доставлено в Україну минулого тижня з випередженням передбаченого державним контрактом терміну, передає Цензор.НЕТ.

"З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України проходять за контрактом у рамках державного оборонного замовлення. ДК "Укрспецекспорт" забезпечив поставку БМП, незважаючи на запровадження в країнах походження і транзиту техніки обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19" , - сказано в повідомленні.

За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса, 37 бойових машин піхоти ЗСУ отримають вчасно.

ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 01
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 02
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 03
ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин 04

Оборона
Укроборонпром техніка ЗСУ
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+49 Герхард
Из Польши еще при Порохе. Только тогда зебиллы срали кирпичами.
А теперь типа поставил БМП Укроборонпром.
Очередное ж "достижение" ЗЕбанария.
показати весь коментар
07.04.2020 16:05
+23 Герхард
Их поставили больше года назад еще при Порохе. Так что да - зрада.
показати весь коментар
07.04.2020 16:07
+21 George Kozak
Освящаю эти машины-пусть бьют свинособак уверенно и верно! Даёшь удобрения!
показати весь коментар
07.04.2020 16:03
Дивитись коментарі