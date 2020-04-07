ЗСУ почали отримувати нові БМП-1: загалом нададуть 37 бойових машин. ФОТОрепортаж

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Державна компанія "Укрспецекспорт", що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", почала процес поставки Міністерству оборони 37 одиниць бойових машин піхоти БМП-1 для потреб Збройних Сил України.

Як повідомляє пресслужба "Укроборонпрому", машини доставлено в Україну минулого тижня з випередженням передбаченого державним контрактом терміну, передає Цензор.НЕТ.

"З 2 квітня розпочато технічну інспекцію партії. Поставки для Міністерства оборони України проходять за контрактом у рамках державного оборонного замовлення. ДК "Укрспецекспорт" забезпечив поставку БМП, незважаючи на запровадження в країнах походження і транзиту техніки обмежувальних заходів, пов'язаних із пандемією COVID-19" , - сказано в повідомленні.

За словами гендиректора концерну Айвараса Абромавичуса, 37 бойових машин піхоти ЗСУ отримають вчасно.







