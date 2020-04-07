Посадовця державної виконавчої служби затримали на хабарі $ 2 тис. в Черкасах, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України викрила чиновника Черкаського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в Черкаській області на одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, держслужбовець категорії "Б" вимагав гроші від місцевого мешканця за закриття виконавчого провадження. У 2 тисячі доларів США посадовець оцінив "вирішення питання" щодо зняття арешту з майна та відміну заборони громадянину в’їзду і виїзду з території України.

Правоохоронці затримали держслужбовця згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в обласному центрі після одержання всієї суми неправомірної вигоди.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, можливо причетних до протиправної діяльності.







