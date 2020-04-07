Порушуючи карантин, біля церкви УПЦ МП в Житомирі зібралося кілька десятків прихожан. ФОТОрепортаж

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Попри карантинні заборони, вранці 7 квітня у Спасо-Преображенського собору в Житомирі зібралися понад 60 прихожан. Люди вишикувалися в чергу до таїнства причастя. Цього дня православні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Житомир info.

"Біля церкви людей голосно просять тримати дистанцію два метри один від одного і обов’язково одягати маски. Також після причастя швидко іти та не затримуватись. На місці є екіпажі патрульної поліції", – розповів журналіст Житомир.info з місця події.

На фото видно, що дехто з прихожан без масок. Є і ті, хто прийшов з дітьми. Перед входом до церкви стоять священники теж без масок, у руках тримають чашу та ложку і проводять таїнство причастя.

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У патрульній поліції Житомир.info розповіли, що священників попередили, що це є порушення умов карантину.

"Наші екіпажі під’їхали, поспілкувались із священниками. Також ще раз пояснили священникам, що в таких умовах заборонено скупчення людей. Священник сказав, що церкви ніхто не закривав. Наші попередили, провели превентивні заходи і попросили, щоб люди повдягали маски та почали дотримуватись дистанції. Поліцейські дочекалися, поки завершиться ця ранкова служба і причастя. Причастя закінчилось, і вони позабирали все та порозходились", – розповіли у патрульній поліції.







Фото - Житомир info





Фото - Житомир.журнал