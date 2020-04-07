Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні. ФОТО

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Одинадцятикласники Тернопільської спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням іноземних мов передали Міській дитячій лікарні благодійну допомогу.

Про це повідомили в міській раді Тернополя, передає Цензор.НЕТ.

Благодійну акцію "Дітям від дітей" влаштували учні 11-В класу.

"Юні тернополяни придбали для працівників інфекційного відділення міської дитячої комунальної лікарні 130 респіраторів і 17 настінних дозаторів для дезрозчинів", - сказано в повідомленні.

Як уточнили hromadske в міській раді Тернополя, частину грошей на благодійність школярі взяли з відкладених на святкування свого випускного вечора. Загалом витратили близько 25 тис. гривень.

Станом на ранок 7 квітня в Тернопільській області зафіксовано 168 випадків коронавірусної хвороби.

Загалом в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом, з них 45 осіб померло, а 28 - одужало.

Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 01
Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 02
Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 03

Школярі в Тернополі витратили зібрані на випускний гроші на респіратори і дозатори для дитячої лікарні 04

Коронавірус і карантин
карантин допомога Тернопіль школа COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+18 dima damage
патриоты и люди с большой буквы
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07.04.2020 17:46
+16 Vadym Tsyrkalyuk
а зелибоба с кварталом и копейки не дали
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07.04.2020 17:46
+9 Arab
73% ваш выход. Зеленые молчат как обосрались

Ребятам респект и уважение! Люди с большой буквы растут!
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07.04.2020 17:55
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