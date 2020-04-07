Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн "данини" з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Правоохоронці затримали двох інспекторів одного з відділів ГУ Нацполіції в Луганській області за систематичне вимагання й отримання хабарів (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 01

За попередньою інформацією, під час патрулювання правоохоронці систематично створювали штучні проблеми для автоперевізників на автошляхах Луганської області. За право безперешкодного здійснення вантажних і пасажирських перевезень поліцейські вимагали та одержували від водіїв щомісячну "данину".

Правоохоронці встановили суму плати за кожен автотранспортний засіб у розмірі 1 тис грн, яку автоперевізники мали сплачувати до 5 числа кожного місяця. Додатково, за 1 тис грн з авто, правоохоронці обіцяли "вирішувати проблеми" з відповідними державними органами у разі перевищення нормованого завантаження автотранспортних засобів. Сума щомісячної "данини" сягала близько 20 тис. грн.

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Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 02
Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 03

7 квітня 2020 року правоохоронців затримали після одержання частини щомісячного траншу у сумі 14 тис грн в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 04
Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн данини з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР 05

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від займаних посади та обрання відносно них запобіжних заходів. У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Хабарники Силовики
хабар Луганщина Правоохоронні органи ДБР
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Топ коментарі
+9 цыцкин
Нічого дивного не відбувається деградована аваківська падаль, ОЗУ в дії..Тільки зелене лайно не бачить що поліція це банда.
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07.04.2020 18:26
+8 Игнатьев Фион
Не поділились своєчасно.
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07.04.2020 18:24
+5 Alexandr Zabarzin
И по 20 человек 2 часа спортсмена ловят 17000 всем хочется
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07.04.2020 18:29
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