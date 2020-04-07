Двох поліцейських, які збирали щомісяця по 20 тис. грн "данини" з автоперевізників, затримали на Луганщині, - ДБР. ФОТОрепортаж

7694

Правоохоронці затримали двох інспекторів одного з відділів ГУ Нацполіції в Луганській області за систематичне вимагання й отримання хабарів (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, під час патрулювання правоохоронці систематично створювали штучні проблеми для автоперевізників на автошляхах Луганської області. За право безперешкодного здійснення вантажних і пасажирських перевезень поліцейські вимагали та одержували від водіїв щомісячну "данину".

Правоохоронці встановили суму плати за кожен автотранспортний засіб у розмірі 1 тис грн, яку автоперевізники мали сплачувати до 5 числа кожного місяця. Додатково, за 1 тис грн з авто, правоохоронці обіцяли "вирішувати проблеми" з відповідними державними органами у разі перевищення нормованого завантаження автотранспортних засобів. Сума щомісячної "данини" сягала близько 20 тис. грн.

Дивіться також: На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція. ФОТОрепортаж





7 квітня 2020 року правоохоронців затримали після одержання частини щомісячного траншу у сумі 14 тис грн в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, відсторонення їх від займаних посади та обрання відносно них запобіжних заходів. У разі доведення вини, затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.