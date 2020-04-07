Чапаєв і карантин, казка про Старого Хоттабича в Омані, карта королівства самоізоляції. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Бенін цИрк
Читайте на "Цензор.НЕТ": До "антиКоломойського" законопроєкту внесли понад 16 тис. поправок, - нардеп від "Голосу" Железняк
- Де тут поправки приймають, товаришу ...?
Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко
Чергова версія
Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський літав в Оман за рахунок дружини, з дорогою назад допоміг султанат, - ОП
"Старий Хоттабич". Продовження
Карта королівства самоізоляції
Будьте уважні та обережні!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Жорстокий карантин: поліція VS люди. ВIДЕО
Чапаєв і карантин
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ви можете відійти, бо я маску збираюся зняти?" - у Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вплав дістатися в закритий на карантин Гідропарк. ВIДЕО
"Гуманітарна допомога" кремля
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