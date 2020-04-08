Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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З аеропорту "Київ" ім. Сікорського ("Жуляни") вилетів літак Нацгвардії з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Сьогодні о 7:00 з аеропорту Жуляни в Рим вилетів транспортний літак Національної гвардії з вантажем в 5 000 літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків", - йдеться в повідомленні.

За його словами, це жест дружби і вдячності з боку України, адже італійські лікарі щодня борються за життя українців з нашої численної діаспори.

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"Карантин в Італії дає результати. Але запізнення з його введенням вже коштувало життів 17 тисячам італійців", - зазначив Геращенко.

Крім того, заступник голови МВС підкреслив, що в цілому на сьогодні спиртова галузь України повністю закриває потреби країни в дезінфекційних рідинах на основі етилового спирту і може закрити будь-які потреби Європи.

Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 01
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 02
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 03
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 04
Літак з допомогою італійським медикам у боротьбі з COVID-19 вилетів до Італії, - Геращенко 05

Коронавірус і карантин
Італія карантин допомога Геращенко Антон COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+44 Підлога Маккартні
У зеленского и авакова дача и присадыбна дилянка в Италии. Вот он и старается Самолет с помощью итальянским медикам в борьбе с COVID-19 вылетел в Италию, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1718
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08.04.2020 09:19
+26 Павел Яременко
Мудаки! Кто нам, простым украинцам, будет помогать?
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08.04.2020 09:16
+23 Ярослав Викторович
Звездец... Нашим пенсам выродить несчастную 1000 не могут. А перед Италией выпендриваемся... благодетели. Даже американцы так не раскидываются помощью.
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08.04.2020 09:16
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