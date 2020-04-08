Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ. ФОТОрепортаж

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Детективи НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрили на отриманні 50 тис. дол. США хабаря керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що він вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від власника приватної компанії за ухвалення рішення в кримінальному провадженні на користь його фірми.

Співробітника податкової міліції та посередника затримали відразу після передачі їм 50 тис. дол. США.

Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ 01

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабара).

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Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ 02

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, затриманий - начальник слідчого управління податкової міліції в Київській області Олександр Чепель.

Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ 03
Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро Хабарники
НАБУ хабар Київська область податкова міліція
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Топ коментарі
+2 Виталий Пискурев
тварь.
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08.04.2020 10:50
+2 Alexey Chernyavsky
В то время, когда пенсионеры и тысячу обещанную отсмоктали.
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08.04.2020 10:53
+1 Татьяна Лайф
Ненавижу этих скотов.
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08.04.2020 11:00
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