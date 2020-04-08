Начальника слідчого управління податкової міліції в Київській області затримано на хабарі в 50 тисяч доларів, - НАБУ. ФОТОрепортаж

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Детективи НАБУ спільно з ГУ внутрішньої безпеки ДФС України викрили на отриманні 50 тис. дол. США хабаря керівника слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби однієї з областей.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що він вимагав та отримав через адвоката-посередника неправомірну вигоду від власника приватної компанії за ухвалення рішення в кримінальному провадженні на користь його фірми.

Співробітника податкової міліції та посередника затримали відразу після передачі їм 50 тис. дол. США.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розслідується за ч. 4 ст. 368 КК України (Одержання хабара).

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Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, затриманий - начальник слідчого управління податкової міліції в Київській області Олександр Чепель.



Фото: НАБУ