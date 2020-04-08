"Слуга народу" не може відмовитися від держфінансування на користь боротьби з COVID-19, - Bihus.Info. ФОТО

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Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наприкінці березня заявив, що його політсила відмовляється від державного фінансування до кінця року на користь стабфонду з боротьби з коронавірусом. Журналістам Bihus.Info вдалося з'ясувати, чому це неможливо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний матеріал.

У розслідуванні зазначається, що заява про відмову від бюджетних грошей не надходила в Національне агентство з питань запобігання корупції - орган, який згідно із законом "Про політичні партії в Україні", розглядає заяви про відмову від фінансування. Крім того, погодити таку відмову лише на рік закон не дозволяє.

"На діяльність партії у 2020 році має бути виділено понад 200 мільйонів гривень. Ми вважаємо, що ці гроші краще віддати медикам. "Слуга народу" вже відмовилася від держфінансування до кінця року. Закликаємо колег по парламенту зробити те саме", - заявив Корнієнко 26 березня.

У пресслужбі політсили пояснили, що планують перенаправити всю суму бюджетного фінансування до Стабілізаційного фонду, що створюється Кабінетом міністрів.

Проте, як з’ясували журналісти Bihus.Info, навіть протягом тижня після твердження Корнієнка заява партії про відмову від держкоштів не надходила в НАЗК.

"Станом на 03.04.2020 до Національного агентства від політичної партії "Слуга народу" заява про відмову від державного фінансування не надходила, тому жодних рішень щодо припинення державного фінансування політичної партії не ухвалювалося", - повідомили журналістам у Нацагентстві.

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Крім того, як заявляють журналісти, подібна заява голови партії "Слуга народу" не може бути реалізована в рамках чинного законодавства у такому вигляді, як про це заявлено. Відмовитися від фінансування тільки на один рік неможливо. За законом фінансування отримується на весь період – тобто від виборів до виборів.

"Таким чином, у разі отримання Національним агентством відповідної заяви та прийняття ним відповідного рішення, Національне агентство підготує звернення до Міністерства фінансів України про зменшення відповідного бюджетного призначення. Варто зауважити, що чинним законодавством не передбачено відмови від державного фінансування на певний період, а відтак наслідком вжиття Національним агентством вищезазначених дій є припинення державного фінансування партії не лише на один рік, а загалом на весь період такого фінансування", - йдеться в документі.

Як ідеться в розслідуванні Bihus.Info, навіть якщо партія вирішила не відмовлятися від отримання грошей, а після надходження направити їх до Стабілізаційного фонду, ця ідея не може бути втілена відповідно до законодавства. Оскільки державне фінансування можна використовувати виключно на статутну діяльність політичних партій, благодійність в неї не входить.

Крім того, державне фінансування партій здійснюється щоквартально. Тому на момент заяви Корнієнка в березні 2020-го, повної суми на рахунках партії не було, отже переслати її в Стабфонд не могли.

За даними порталу публічних фінансів e-data, в першому кварталі 2020-го "Слузі народу" надійшло від НАЗК 35 млн грн на фінансування статутної діяльності. Інформації про подальші перекази коштів з рахунків партії "Слуга народу" портал e-data не містить.

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Нагадаємо, щоб стимулювати незалежність політичних партій від приватних донорів та впливу олігархів, з кінця 2016 року в Україні передбачено державне фінансування їхньої статутної діяльності. Гроші отримують партії, які на парламентських виборах подолали 5% бар’єр.

У 2020 році, за даними НАЗК, державне фінансування на статутну діяльність отримують п’ять політичних партій – "Слуга Народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Європейська Солідарність", "ГОЛОС". На це у бюджеті передбачено понад 280 мільйонів гривень. З яких понад 140,5 мільйона – на "Слугу народу".