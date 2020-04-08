Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

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Кіберфахівці Служби безпеки України припинили у столиці діяльність блогерки, яка на персональних сторінках в інтернеті розміщувала публікації із пропагандою сепаратизму, закликами до зміни меж території нашої держави та поширювала фейки про коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Киянка за завданням кураторів з Росії намагалась дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.

З цією метою блогерка розміщувала у мережі неправдиву інформацію про пандемію COVID–19, а також викривлені факти про ситуацію в нашій країні напередодні Дня перемоги над нацизмом.

Для підготовки деструктивних матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і поширювала власні публікації на аудиторію у кілька десятків тисяч користувачів інтернету.

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Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці слідчі спецслужби виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Діяльність проросійської блогерки розслідується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.