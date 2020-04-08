Блогерка з Києва за завданням РФ поширювала фейки про коронавірус і пропагувала сепаратизм, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Киянка за завданням кураторів з Росії намагалась дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в Україні.
З цією метою блогерка розміщувала у мережі неправдиву інформацію про пандемію COVID–19, а також викривлені факти про ситуацію в нашій країні напередодні Дня перемоги над нацизмом.
Для підготовки деструктивних матеріалів агітаторка використовувала інформацію з пропагандистських інтернет-видань РФ і поширювала власні публікації на аудиторію у кілька десятків тисяч користувачів інтернету.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці слідчі спецслужби виявили мобільні гаджети та комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Діяльність проросійської блогерки розслідується у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Лайф !!!
агитировавшие за ЗЕ по умолчанию сепары