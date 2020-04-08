Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі. ФОТО

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Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі. ФОТО

Правоохоронці викрили схему незаконного виготовлення та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин військовослужбовцями серед своїх товаришів по службі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, група військовослужбовців здійснювала незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетаміну та канабісу і систематично збувала їх військовослужбовцям.

Наразі організатора групи затримано після реалізації чергової партії наркотичних засобів. Її учасникам готується повідомлення про підозру за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Вживаються заходи щодо обрання їм запобіжного заходу.

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Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі 01
Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі 02

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Топ коментарі
+10 Вася Шевченко f77d76ba
масштаб впечатляет...
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08.04.2020 14:10
+6 Mischa 3e4031c4
Как иможно изготовить каннабис?.Видно я отстал от жизни.
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08.04.2020 14:16
+4 Антип61
А теперь о самом страшном - они это все делали без масок и респираторов!
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08.04.2020 14:16
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