Група військовослужбовців виробляла амфетамін і канабіс для продажу своїм товаришам по службі. ФОТО

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, група військовослужбовців здійснювала незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетаміну та канабісу і систематично збувала їх військовослужбовцям.
Наразі організатора групи затримано після реалізації чергової партії наркотичних засобів. Її учасникам готується повідомлення про підозру за фактом незаконного збуту психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України). Вживаються заходи щодо обрання їм запобіжного заходу.