На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника. ФОТОрепортаж

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В Одеській області біля селища Миколаївка пройшли навчання підрозділів морської піхоти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування морської піхоти.

Особовий склад окремого батальйону морської піхоти зробив десантування з моря для того, щоб взяти під контроль ділянку узбережжя і забезпечити просування основних сил. При цьому морські піхотинці повинні були знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника.





В ході операції на кораблі Військово-Морських Сил ЗСУ десантувалися три групи морських піхотинців зі штатним озброєнням. Водночас за декілька кілометрів від берега з двох вертольотів морської авіаційної бригади безпарашутним способом десантувалися ще два взводи. Налагодивши взаємодію між усіма групами, морські піхотинці знищили спостережний пункт, підрозділи охорони артбатареї, а потім і саму артилерію.







Під час практичних дій у підрозділи постійно надходили різні ввідні від керівництва навчань. Наприклад, на шляху одного з підрозділів виявилася замінована місцевість, а одне з відділень раптово потрапило в засідку. Тому командири на місцях повинні були діяти швидко, приймати правильні рішення, щоб вийти з ситуації без втрат і максимально ефективно продовжити виконання завдання.

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