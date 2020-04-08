На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника. ФОТОрепортаж

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В Одеській області біля селища Миколаївка пройшли навчання підрозділів морської піхоти.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Командування морської піхоти.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 01

Особовий склад окремого батальйону морської піхоти зробив десантування з моря для того, щоб взяти під контроль ділянку узбережжя і забезпечити просування основних сил. При цьому морські піхотинці повинні були знищити передові спостережні пости та артилерійську батарею умовного противника.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 02
На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 03

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 04

В ході операції на кораблі Військово-Морських Сил ЗСУ десантувалися три групи морських піхотинців зі штатним озброєнням. Водночас за декілька кілометрів від берега з двох вертольотів морської авіаційної бригади безпарашутним способом десантувалися ще два взводи. Налагодивши взаємодію між усіма групами, морські піхотинці знищили спостережний пункт, підрозділи охорони артбатареї, а потім і саму артилерію.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 05
На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 06
На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 07

Під час практичних дій у підрозділи постійно надходили різні ввідні від керівництва навчань. Наприклад, на шляху одного з підрозділів виявилася замінована місцевість, а одне з відділень раптово потрапило в засідку. Тому командири на місцях повинні були діяти швидко, приймати правильні рішення, щоб вийти з ситуації без втрат і максимально ефективно продовжити виконання завдання.

На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 08

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На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 09На Одещині морські піхотинці провели навчання із захоплення узбережжя і знищення артбатареї противника 10

Оборона
армія Одеська область вишкіл
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Топ коментарі
+3 Sergey Bardo
чтобы запутать противника
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08.04.2020 17:23
+2 Ernst List
Одна лодка с грузового корабля десантировалась? В принципе креативно.
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08.04.2020 17:16
+2 Oleg Gonchar
На резиновый лодках высаживаться это вообще самоубийство.
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08.04.2020 17:18
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