На озброєння ЗСУ прийнято бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Автомобіль може витримати обстріл бронебійними кулями і підрив міни або фугасу під колесом. Він здатний рухатися місцевістю, призначеною виключно для руху гусеничної техніки, і розвиває швидкість до 110 км/год.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Defence News.

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Бронеавтомобіль "КОЗАК-2М1" розроблено і серійно виготовляється київською компанією НВО "Практика". Указ про його прийом на озброєння ЗСУ міністр оборони Андрій Таран підписав 3 квітня.

""Козак-2М1" відповідає натовським стандартам захисту STANAG 4569 level 2 для захисту від стрілецької зброї та level 3а з протимінного захисту. Тобто, бронеавтомобіль здатний витримати обстріл бронебійно-запальними кулями калібру 7,62х39 у будь-якій проєкції і підрив 8 кг міни або фугасу під колесом. Для підвищення захисту екіпажу і десанту він обладнаний протимінними сидіннями і багатошаровою підлогою", - сказано в повідомленні.

Автомобіль важить 14 тонн, оснащується 280-сильним дизельним двигуном з об'ємом 5,9 л. та обертовим моментом в 950 Нм. У нього незалежна підвіска з можливістю блокування всіх коліс, кліренс в 500 мм і вертикальний хід коліс в 260 мм. Максимальна швидкість "Козак-2М1" - 110 км/год.

"Головним озброєнням "Козак-2М1" є 12,7 мм крупнокаліберний кулемет НСВ, який встановлено в захищеній турелі. Він забезпечує прицільну стрільбу на відстань до 2 км по наземних цілях. Екіпаж бронемашини становить 8 осіб - 2 члени екіпажу і 6 бійців у десантному відділенні", - сказано в повідомленні.

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