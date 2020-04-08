Україна отримає 190 мільйонів євро в рамках підтримки Євросоюзом країн Східного партнерства, - єврокомісар Варга. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив у Twitter єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варга, інформує Цензор.НЕТ.
"На підтримку наших східних партнерів у боротьбі проти коронавірусу регіональні і двосторонні фонди були перенаправлені як частина відповіді "Команди Європи", вони становитимуть 962 мільйони євро для негайних потреб і для зменшення соціально-економічних збитків", - сказано в публікації.
На сайті Єврокомісії уточнюється, що в рамках "Команди Європи" ЄС мобілізує для країн Східного партнерства 80 мільйонів євро. Зокрема, 30 мільйонів євро підуть на закупівлю і поставку медичних приладів і обладнання.
Євросоюз додатково виділить 11,3 мільйона євро малих грантів для підтримки громадянського суспільства. Наприклад, проєктів, пов'язаних з організацією дистанційного навчання.
100 мільйонів євро підуть на підтримку малих і середніх підприємств.