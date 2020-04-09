Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб. ФОТОрепортаж

1528

Інформація про мінування 10 відділення (кардіологія) Олександрівської лікарні в Києві не підтвердилося.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено. На момент обстеження закладу було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти та медперсонал.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання псевдомінера", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус











Фото - "Київ Оперативний"