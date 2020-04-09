Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб. ФОТОрепортаж

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Інформація про мінування 10 відділення (кардіологія) Олександрівської лікарні в Києві не підтвердилося.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Під час перевірки будівлі та прилеглої території вибухонебезпечних речовин і предметів не виявлено. На момент обстеження закладу було евакуйовано понад 100 осіб, серед яких пацієнти та медперсонал.

Слідчим відділом Печерського управління поліції відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 (Завідома неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від двох до шести років. Зусилля правоохоронців спрямовані на встановлення та затримання псевдомінера", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція Києва перевіряє повідомлення про мінування Олександрівської лікарні, пацієнтів перевели в інший корпус

Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 01
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 02
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 03
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 04
Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 05

Фото - "Київ Оперативний"

Повідомлення про мінування Олександрівської лікарні виявилося неправдивим: евакуювали понад 100 осіб 06

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Топ коментарі
+6 Вольф Ларсен
Эту тварь нужно найти!
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09.04.2020 09:34
+2 Владислав Обужеванний
Этому шутнику надо руки ампутировать в Александровской больнице за такие шутки, шоб больше не названивал!
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09.04.2020 09:41
+2 Alex Stierlitz
так...так...руSSкій мір не може заспокоїтись!

а взагалі я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти єрмаки, труханови, венедіктови, бєні, ківалови, шубіни, медведчуки, сивохи, партнови, льовочкіни, шефіри, шуфричі, бувші ригіАнали і 95 кагал!
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09.04.2020 09:45
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