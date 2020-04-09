Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність call-центру, який працював на заборонену російську пошукову систему "Яндекс".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що троє приватних підприємців організували у Смілі фірму з надання послуг диспетчерського зв’язку "Яндекс Такси" у країнах Середньої Азії та Європи.

Для ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів до державного бюджету України комерсанти офіційно не працевлаштовували працівників та розраховувалися з ними у "конвертах". Крім цього, під час пандемії COVID–19 call-центр працював цілодобово, а персонал не був забезпечений необхідними протиепідеміологічними засобами.

У ході обшуку в приміщенні фірми правоохоронці виявили інструкції з обслуговування закордонних клієнтів, таксистів, технічну документацію з графіками роботи працівників центру. Також виявлена комп’ютерна техніка з програмними продуктами, розробленими та наданими в користування російським "Яндексом".

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб, причетних до організації та діяльності call-центру.

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Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ 01
Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ 02
Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ 03

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+5 Прощай немытая раССея
Август 2019...


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Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6730
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09.04.2020 10:27
+5 сепаратизму смерть
дайтеимуишо100дней! Call-центр, який фінансувався з території РФ, викрито на Черкащині, - СБУ - Цензор.НЕТ 6514
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09.04.2020 10:29
+5 Анатолий К 65c6a92d
А що ви хотіли від малороса?
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09.04.2020 10:47
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