У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

5726 26

Рятувальники розбирають завали будинку.

У центрі Одеси на розі Канатної та провулку Нахімова завалився старовинний будинок, інформації про постраждалих поки що немає, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Повідомляється, що обвалилася пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована 1893 року. Днями в цьому будинку почалися роботи, нежитлове ліве крило було огороджено, коли стався обвал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Власник затонулого в Одесі танкера Delfi підніме судно за свій рахунок, - Офіс Генпрокурора

Також повідомляється, що робітники не постраждали. Однак не відкидається, що могло завалити перехожого, на місці працюють рятувальники ДСНС. У зв'язку з цим провулок Нахімова і початок вулиці Канатної перекрито.

Ремонтні роботи в будівлі були санкціоновані облдержадміністрацією.

У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 01

У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 02
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 03
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 04
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 05
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 06
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 07
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 08
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 09
У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку 10

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5 bezmegh
Він не старовинний,він старий й гнилий...
показати весь коментар
09.04.2020 11:42
+5 Bigukrman я
а почему на крыше построили дополнительно только один этаж? нормальные пацаны на ракушняк по 5 этажей лепят и ничё, главное чтоб ветер не сильно дул.
показати весь коментар
09.04.2020 11:50
+3 Иван Пупкин 2c075116
Ракушняк.
показати весь коментар
09.04.2020 11:43
Дивитись коментарі