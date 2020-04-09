У центрі Одеси обвалилася стіна старовинного будинку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Рятувальники розбирають завали будинку.

У центрі Одеси на розі Канатної та провулку Нахімова завалився старовинний будинок, інформації про постраждалих поки що немає, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

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Повідомляється, що обвалилася пам'ятка архітектури місцевого значення, побудована 1893 року. Днями в цьому будинку почалися роботи, нежитлове ліве крило було огороджено, коли стався обвал.

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Також повідомляється, що робітники не постраждали. Однак не відкидається, що могло завалити перехожого, на місці працюють рятувальники ДСНС. У зв'язку з цим провулок Нахімова і початок вулиці Канатної перекрито.

Ремонтні роботи в будівлі були санкціоновані облдержадміністрацією.

















