Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску. ФОТОрепортаж

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Видобуток піску фермером у Харківській області заподіяв державі збитків на суму понад 65 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, керівник фермерського господарства, не маючи дозволу на користування земельними ділянками для використання надр і належним чином оформленої ліцензії на видобуток корисних копалин, без гірничого відводу та плану розробки родовища корисних копалин з липня по листопад 2019 року незаконно добував пісок у Вовчанському районі Харківської області. Він утворив два кар’єри середньою глибиною понад 6,5 м та близько 4 м. Надалі добутий пісок реалізовувався громадянам у вигляді товарної продукції.

Проведені інженерно-екологічна і судово-економічна експертизи показали, що несанкціонованим видобутком піску створено небезпеку для довкілля, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на понад 65,3 млн грн.

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Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску 01
Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску 02
Фермер на Харківщині завдав збитків на 65 млн незаконним видобутком піску 03

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Топ коментарі
+7 Скрепы неизвестно чего
Ничего себе фермер, в промышленном масштабе судя по фото, грёб. Такой ещё и дотацию попросит...
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09.04.2020 12:32
+7 Степан Разін
создал конкуренцию бандитам
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09.04.2020 12:34
+5 ViktorXP
мля, от кому он нанес сей ущерб? покажите, плиз, сего ущербленного...
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09.04.2020 12:40
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