Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Два вертольоти Airbus Helikopters H-125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку цього року, надійшли в розпорядження на кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

"Обидва гвинтокрили наразі використовуються для навчання льотного складу та технічного персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей. На цей час льотним складом ескадрилей проводяться наземні тренування, перевірка теоретичних знань та виконання навчально-тренувальних польотів на нових вертольотах. Ці польоти відбуватимуться в тому числі й біля держрубежу, тому прикордонники зможуть не лише освоювати сучасну техніку, а й одночасно здійснювати повітряний моніторинг кордону", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що в межах виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нові вертольоти.

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Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 01
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 02
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 03
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 04
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 05

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Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 06
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 07
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 08
Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 09

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Топ коментарі
+10 уаыау
Не переданные Францией , а купленные у Франции за деньги налогоплательщиков...
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09.04.2020 12:58
+3 Йцу Кенг 07b0c614
впечатлит, когда мне AH-64 покажут......
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09.04.2020 13:03
+2 SergTranscarpathian
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Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125 - Цензор.НЕТ 7384
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09.04.2020 13:07
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