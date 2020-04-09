Прикордонники почали використовувати передані Францією вертольоти Airbus Helikopters H125. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Два вертольоти Airbus Helikopters H-125, які Державна прикордонна служба України отримала на початку цього року, надійшли в розпорядження на кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

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"Обидва гвинтокрили наразі використовуються для навчання льотного складу та технічного персоналу Одеської та Харківської авіаескадрилей. На цей час льотним складом ескадрилей проводяться наземні тренування, перевірка теоретичних знань та виконання навчально-тренувальних польотів на нових вертольотах. Ці польоти відбуватимуться в тому числі й біля держрубежу, тому прикордонники зможуть не лише освоювати сучасну техніку, а й одночасно здійснювати повітряний моніторинг кордону", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі нагадали, що в межах виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проєкту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту, Україна має поповнитися 55 новими зразками авіатехніки. З них Держприкордонслужба України отримає 24 нові вертольоти.

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