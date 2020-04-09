Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві. ФОТОрепортаж

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Вдень у четвер, 9 квітня, на вул. Блакитній у Миколаєві автомобіль Volkswagen Passat, на якому Миколаєвом пересувається головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Novosti-N.

За словами очевидців, водій "Фольксвагена", здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус. На момент аварії Ляшка в автомобілі не було.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Автомобіль "Фольксваген Пассат", що потрапив в ДТП, наданий в розпорядження Віктора Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в місті Миколаєві.

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Фото: сайт Novosti-N