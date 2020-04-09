Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві. ФОТОрепортаж

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Вдень у четвер, 9 квітня, на вул. Блакитній у Миколаєві автомобіль Volkswagen Passat, на якому Миколаєвом пересувається головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, врізався в мікроавтобус Renault Trafic, на якому приїхали журналісти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Novosti-N.

За словами очевидців, водій "Фольксвагена", здаючи назад, врізався в припаркований мікроавтобус. На момент аварії Ляшка в автомобілі не було.

В результаті ДТП ніхто не постраждав, обидва автомобілі отримали механічні пошкодження.

Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві 01

Автомобіль "Фольксваген Пассат", що потрапив в ДТП, наданий в розпорядження Віктора Ляшка Миколаївською облдержадміністрацією на час його перебування в місті Миколаєві.

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Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві 02
Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві 03
Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві 04
Автомобіль головного санлікаря України врізався в мікроавтобус журналістів у Миколаєві 05
Фото: сайт Novosti-N

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Топ коментарі
+16 mrSmith
Журналисты явно превысили скорость парковки!
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09.04.2020 13:49
+12 Стрелок
бл... и тут обосрались... ну что за люди... в полупустом городе найти микрик журналистов и врезаться в него. феерические дятлы
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09.04.2020 13:56
+9 Вальд Ще
Не дня без приключений,
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09.04.2020 13:49
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