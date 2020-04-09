Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів. ФОТОрепортаж

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Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, провели експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності, зокрема за подіями 18-20 лютого 2014 року. У слідчих діях взяли участь потерпілі та їхні представники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"8 квітня 2020 року відбулися 3 слідчі експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві. У межах яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

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Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 01
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 02
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 03
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 04
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 05
Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів 06

Розслідування злочинів на Майдані
розслідування ДБР
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Топ коментарі
+6 Ihor V
в ютубе сотни гигабайт видео в месты растрела безоружных людей, у следствия свидетельства тысяч очевидцев, весь мир уже знает фамилии уйбийц в погонах, а дебилы венедиктовой продолжают заниматься херьней. может портновские шлюхи выгораживают тех кто убивал безоружных?!
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09.04.2020 15:01
+6 Ihor V
вафля, я тебе еще раз обьясняю, что мусорские и сбушные твари должны сидеть за растрел безоружных. точно также должен сидеть порновско-рыговский сброд, который отдавал приказ растреливать безоружных людей на Майдане.
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09.04.2020 15:16
+5 Петровный
Всё идёт к тому, что нынешние ОГПУшники (или НКВенедиктовских Дел, кому как удобнее) вскоре признают виновными самих пострадавших. Благо, что пострадавшие, оставшиеся в живых, всегда у них под рукой, в отличие от самих стрелков. За 6 лет много чего изменилось, а, главное, что по требованию рояльного паганини акценты теперь расставлены иначе, и процессуальный статус участников тех событий изменился ровно на 180 градусов. Те, кто преследовал и расстреливал участников Майдана, нынче в фаворе,
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09.04.2020 15:03
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