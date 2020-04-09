Справи Майдану: ДБР провело 3 слідчі експерименти на місці розстрілу активістів. ФОТОрепортаж

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Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013–2014 роках, Державного бюро розслідувань спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора, провели експеримент у кримінальному провадженні за фактом організації умисних вбивств та заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності, зокрема за подіями 18-20 лютого 2014 року. У слідчих діях взяли участь потерпілі та їхні представники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

"8 квітня 2020 року відбулися 3 слідчі експерименти на вулицях Інститутській та Майдані Незалежності у місті Києві. У межах яких слідчі ДБР уточнювали відомості щодо обставин вчинення замахів на умисні вбивства та вбивств протестувальників та заподіяння їм тілесних ушкоджень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час слідчих дій ДБР отримало додаткову інформацію про місце розташування правоохоронців, які застосовували відносно учасників акцій протесту вогнепальну зброю та спецзасоби під час подій, які відбувалися у центрі Києва у період з 18 по 20 лютого 2014 року.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває.

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