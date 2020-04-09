Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

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Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти наразили на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення.

Сьогодні, ворожий заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Осколки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

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Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 01
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 02
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 03
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 04
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 05
Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС 06

Операція Об'єднаних сил
обстріл Донбас операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+6 Temprary FD
Ну че бабка путин пришел, встречай. Накрывай стол
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09.04.2020 16:41
+4 Frol Fedoroff
Как показывает последний опрос, на Донбассе 40% населения пострадавших "на голоу" Эти 40: до сих пор считают, что на Донбассе украинцы воюют с украинцами. И руцький телевизор сильнее всяких доказательств и фактов.
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09.04.2020 16:46
+2 Ольга Мартынюк 8c212b17
Ну чего пенять, как просили рашу прийти .
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09.04.2020 16:44
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