Снаряд найманців РФ потрапив у двір місцевої жительки на Луганщині, постраждалих немає, - штаб ОС. ФОТОрепортаж

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Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і обстріляли околиці населеного пункту Хутір Вільний.

Про це повідомляє штаб ООС на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Застосувавши міномети калібру 82 мм та автоматичні станкові гранатомети, російські окупанти наразили на небезпеку місцевих жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення.

Сьогодні, ворожий заряд від АГС-17 вибухнув на подвір’ї місцевої мешканки. Осколки від гранати пошкодили вікна та покрівлю будинку. На щастя, ніхто не постраждав.

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Оскільки обстріли окупантів несли пряму загрозу життю та здоров’ю мирних мешканців підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.











