Поліція відкрила провадження через порушення санітарних правил у біблійній школі в Першотравенську. ФОТО

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У школі, через збори якої в місті стався спалах COVID-19, провели обшук і вилучили речові докази.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Під час обшуку було вилучено відеореєстратор зовнішнього спостереження, журнали відвідування, два системні блоки, вінчестери, флешносії, картки пам'яті, документацію. Витяг інформації з електронних носіїв відбувається за технічної підтримки працівників кіберполіції, після чого буде встановлено всі обставини правопорушення", - сказано в повідомленні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років.

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Раніше голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську.

Пізніше він виправився: громади баптистів у місті немає, а збори проводила церква "Нове покоління".

З 8 квітня місцева влада обмежила виїзд із Першотравенська і в'їзд у місто. У Першотравенську лабораторно підтверджено 21 випадок коронавірусу, всього в Дніпропетровській області таких випадків - 41.

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Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах із вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати із зараженими коронавірусом.