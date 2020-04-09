Проведено слідчі експерименти у справі про вбивство протестувальників на Майдані, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

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Прокурори Офісу генерального прокурора 8 і 9 квітня 2020 роки провели два слідчі експерименти в кримінальному провадженні за фактами організації умисних вбивств і заподіяння вогнепальних тілесних ушкоджень учасникам акцій протесту під час Революції Гідності в листопаді 2013 - лютому 2014 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОГП.

Експерименти було проведено спільно зі слідчими Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, а також із представниками потерпілих.

"Зокрема, під час проведення слідчих експериментів на вулиці Інститутській у Києві за наявними відео- і фотоматеріалами уточнено відомості про обставини вбивства 20 лютого 2014 року одного з потерпілих. Встановлено декілька місць отримання ним поранень і найбільш ймовірно відтворено положення його тіла на місцевості.

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Також учасники слідчої дії отримали додаткову інформацію про переміщення і місце перебування правоохоронців, які були 20 лютого 2014 року на Інститутській і застосовували вогнепальну зброю проти учасників акцій протесту", - сказано в повідомленні.





Досудове розслідування в згаданому кримінальному провадженні триває.