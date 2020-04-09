Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів "Сані". ФОТОрепортаж

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Підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти провів тактико-спеціальні навчання з бойової стрільби зі 120-міліметрових мінометів 2С12 "Сані".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 01

Мінометні розрахунки відпрацювали ведення вогню з відкритих і закритих позицій.

Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 02
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 03
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 04

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Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 05

Морські піхотинці продемонстрували вміння та практичні навички в роботі з штатним озброєнням і військовою технікою.

Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 06
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 07
Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 08

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Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів Сані 09

Оборона
армія вишкіл 36 окрема бригада морської піхоти міномет
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Топ коментарі
+9 pompiere
Минометчики 36-й ОБМП провели учения с боевой стрельбой из 120-мм минометов "Сани" - Цензор.НЕТ 6483
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09.04.2020 22:12
+2 Hulio
Допоможи їм господь.
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09.04.2020 22:14
+2 ingrid
Файно........🙂🇺🇦
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09.04.2020 22:17
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