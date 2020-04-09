Мінометники 36-ї ОБМП провели навчання з бойової стрільби зі 120-мм мінометів "Сані". ФОТОрепортаж

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Підрозділ 36-ї окремої бригади морської піхоти провів тактико-спеціальні навчання з бойової стрільби зі 120-міліметрових мінометів 2С12 "Сані".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Мінометні розрахунки відпрацювали ведення вогню з відкритих і закритих позицій.







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Морські піхотинці продемонстрували вміння та практичні навички в роботі з штатним озброєнням і військовою технікою.







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