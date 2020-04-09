Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки. ФОТО

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Львівський бронетанковий завод передав Збройним силам України партію з 4 одиниць гусеничних броньованих пожежних машин ГПМ-54.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу "Укроборонпрому".

Такий пожежний танк - єдиний вид броньованої гусеничної техніки на озброєнні ЗСУ, який можна застосовувати для гасіння пожеж там, де не пройде жодна інша техніка.

Його створено на базі танка Т-55, він містить цистерну для води ємністю 10 м3, а також бак для піни ємністю 1,1 м3. Танк може гасити пожежу водою на відстані до 60 метрів.

Ще 3 такі танки є на Львівському бронетанковому заводі на завершальній стадії капітального ремонту та модернізації, їхній ремонт планують завершити до кінця місяця.

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"Львівський бронетанковий завод - єдине в Україні підприємство, яке виготовляє та здійснює капітальний ремонт пожежних танків. Багато комплектуючих до цієї техніки або вже не випускаються, або були російського виробництва, тому на заводі освоєно виготовлення частини цих деталей", - сказано в повідомленні.

Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки 01

Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки 02
Військовослужбовці отримали 4 пожежні танки 03

Оборона
танк Укроборонпром
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Топ коментарі
+3 Олексій Столяренко dc005695
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09.04.2020 23:15
+1 Шрек Баблокат
блин!.. название статей пишет какой-то китаеЦзы из Уханя в респираторе с тугими резинками..
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09.04.2020 23:14
+1 Anton755
Забавное зрелище.
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09.04.2020 23:39
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