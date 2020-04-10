Шоста доба боротьби з пожежею в Чорнобильській зоні: рятувальники показали фото. ФОТОрепортаж

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Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують боротися з пожежею в трьох лісництва у Зоні відчуження.

Представник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко опублікував у Facebook фотографії із Чорнобильської зони, передає Цензор.НЕТ.

"Такий, як на першому фото, пізно ввечері має вигляд з об'єкта "Укриття" лісова пожежа в Чорнобильській зоні", - пише Шевченко.

За його словами, з пожежею "вже шосту добу відчайдушно б'ються і на землі, і з повітря рятувальники ДСНС України". "Після безсніжної зими Український гідрометцентр фіксує: трава скрізь пересушена, дефіцит опадів - 50%, пожеж в екосистемах + 23%, а площа їх зросла на 30%", - написав він.

Він зазначив, що ці фотографії показують, яка ситуація в зоні ЧАЕС вдень ​​з повітря і з землі.





За словами Шевченка, якщо цього року буде мало дощів, то на Україну "чекає гаряча весна".

"А такий, як на останньому фото, приблизно має вигляд 27-річний, між іншим раніше судимий, йолоп із села Рагівка Поліського району Киівщини. Йому Поліція Київської області вже вручила підозру поки за ч.1 ст.245 "Знищення об’єктів рослинного світу" за те, що підпалив дикорослу траву і спричинив пожежу у Котовському лісництві Чорнобильської зони", - додав представник МВС.

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