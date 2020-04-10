Поверхневі поклади торфу горять на Полтавщині, - ДСНС. ФОТО

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Поблизу с. Зубані на Полтавщині горіли поклади торфу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

9 квітня о 6:10 в Службу порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на відкритій території біля с. Зубані Глобинського району.

Було встановлено, що горять поверхневі поклади торфу на площі 0,4 га. Пожежа була локалізована о 13:00. Станом на ранок 10 квітня залишилося ліквідувати на площі 0,2 га.

До гасіння залучаються 5 рятувальників особового складу 6-го Державного пожежно-рятувального поста, 1 автоцистерна та 2 мотопомпи.

Ймовірна причина займання встановлюється.

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