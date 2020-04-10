ДБР повідомляє про виявлення в ході обшуку у Чорновол арсеналу зброї. Екснардепка заявляє, що це її легальна зброя. ФОТОрепортаж

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Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"10 квітня 2020 р. слідчими ДБР проведені обшуки за місцем проживання підозрюваної (Тетяни Чорновол. - Ред.). В ході яких вилучено речі, які мають доказове значення для розслідування, предмети з ознаками холодної та вогнепальної зброї, патрони", - йдеться в повідомленні ДБР.

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Сама екснардепка заявила, що це легальна зброя, на яку вона має дозвіл. "У мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати", - уточнила Чорновол.











Як повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У разі доведення провини, підозрюваній загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне позбавлення свободи.